المليشيا تجدد قصف الدريهمي بشكل عنيف مستهدفة المشتركة 

الجمعة 13 ديسمبر 2019

صورة أرشيفية

جددت مليشيات الحوثي قصفها المدفعي على مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، نهار اليوم الجمعة بشكل عنيف مستهدفة مواقع القوات المشركة شرق المديرية.

Advertisements

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي بقذائف الهاون عيار 120 والقذائف عيار 82 وبقذائف مدفعية الهاوزر.

وأردفت المصادر، أن القصف الذي شنته المليشيا تزامن مع عمليات استهداف طال المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7، وبالأسلحة الخفيفة منذ ساعات الصباح وحتى اللحظة.

وكانت قناصة المليشيات قد استهدفت نهار اليوم بنيران أسلحتها القناصة والرشاشة نقطة لضباط الإرتباط في مدينة الحديدة وأصابت جندي يعمل في إمداد ضباط الإرتباط ، ويأتي ذلك في إطار سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية وتصعيدها الخطير في مدينة الحديدة.