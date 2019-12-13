وسم #شكراً_محمد_بن_زايد يحتل صدارة قائمة ترند الإمارات 

الجمعة 13 ديسمبر 2019

محمد بن زايد.

احتل وسم #شكراً_محمد_بن_زايد صدارة قائمة الترند المحلي في الإمارات من قبل مستخدمي "تويتر" داخل الدولة وخارجها.



وتهافت المغردون من مواطني الإمارات والمقيمين فيها على التعبير عن حبهم واعتزازهم بشخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

البداية كانت مع الدكتور دكتور فهد الشليمي، حيث كتب قائلا "لماذا يهاجمون إنجازات الإمارات".

وتابع "اكسبو 2020 ونجاح متوقع، ريادة في الفضاء وصدى عالمي، علاقات سياسية وتجارية ناجحة".

ومضى "لماذا يهاجمون محمد بن زايد، مجيبا كسر تنظيم الإخوان والإرهاب، تقدير وقبول عالمي وإقليمي، محبة الشعوب له وللمرحوم زايد، متواضع وشجاع.

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أما الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، قال محمد بن زايد يحارب الإرهاب ليحل السلام في اليمن وسوريا والعراق والسودان ولبنان ".

وأضاف" ثم يأتي إرهابي أو إخواني أو مرتزق أو حاقد أو عميل أو لاجئ في تركيا وأوروبا ليفتري عليه طمعاً في ريالات قطرية أو تنفيذاً لأجندات خبيثة".

وتابع "رجل يقاتل من أجل أمة ويحاربه حثالة الأمة".

وكتب" محمد بن زايد .. رجل فتح غلاف كتابة تاريخ خاص به وبدولته واستفز كل القلوب التي كان حقدها راكداً وخفياً ضد الامارات".

ومضى "محمد بن زايد .. فرض اسم الامارات كلاعب رئيس في العالم وجعلها رقماً صعباً اقتصاديا وسياسياً وعسكرياً وإنسانياً".

بدوره قال احمد اليماحي، "التقيته مرارا ، استمعت لحديثه فلم ينطق سوى محبة وإخاء ، يدفع بالخير ، صادق العهد، طاهر السريرة ، أحببناه رجلا قبل بيعته رمزا".

وقال "سل من شئت .. اطرق أي باب ، سيجيبك رضيعنا قبل الكبير".