ناشطون: العلاقات القطرية مع إيران محاولة من الدوحة للإستقواء بطهران

الجمعة 13 ديسمبر 2019

صورة أرشيفية

اعتبر ناشطون، اليوم الجمعة، أن العلاقات القطرية مع إيران محاولة من الدوحة للاستقواء بطهران.



وبحسب الناشطين، فإن السياسة القطرية فاشلة وتتخبط نتيجة لعدم وضوح ونتيجة لعدم وجود قواعد سياسية. وشددوا على أن على الدوحة أن تدرك إيران لن تستطيع إنقاذها من وضعها الراهن الذي تسببت به بسبب دعمها للإرهاب.

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البداية كانت مع الناشط، صويلح ضياء، قال "قطر تواصل الغدر بالأمة العربية و الاسلامية بتحالفها المشبوه و الغادر مع إيران و تجدد الخيانة باجتماع عسكري في الدوحة عاصمة الخبث.

أما مريم رجب، ذكرت، أن قناة الجزيرة العميلة تتكتم على زيارة قائد القوات البحرية الإيرانية للدوحة وإجتماعه بقائد القوات البحرية القطرية أهداف الزيارة تخربية وإرهابية في المقام الأول.

بدوره، يقول محمد سراج، زيارة قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الدوحة انكشف تحالف النظامين وظهر مدى انحطاط القيادة القطرية وتأمرها على أشقائها بالخليج بشكل أصبحت فيه العلاقات التي كانت سرية بين طهران والدوحة معلنة ويمدح كل منهما الآخر على العلن.

أما عطا الله، رأى أنه لم ينتج عن الأتفاق القطرى الإيرانى إلا ظهور المليشيات الإرهابية القاتلة.

وقالت الناشطة فندى قيس، لم أفهم حتى الآن كيف سمحت لتميم أخلاقه وكرامته أن يتواطئ على أشقائه وإخوانه ويرضى أن يكون آلة لتحقيق الأطماع الإيرانية.