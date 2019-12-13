شكرا لقرائتكم خبر عن «صفحة جديدة».. أول تصريح للرئيس الجزائري المنتخب والان نبدء بالتفاصيل
وعرض "تبون" على الحركة الاحتجاجية المعارضة إجراء حوار جاد قائلا، إنه سيجري إصلاحات لخفض الإنفاق على الواردات ووعد "بفتح صفحة جديدة" في الجزائر.
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