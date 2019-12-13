شكرا لقرائتكم خبر عن «صفحة جديدة».. أول تصريح للرئيس الجزائري المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، في أول تصريحات علنية اليوم الجمعة، إنه سيبدأ "مشاورات" لإعداد دستور جديد يطرح على الشعب في استفتاء عام.

وعرض "تبون" على الحركة الاحتجاجية المعارضة إجراء حوار جاد قائلا، إنه سيجري إصلاحات لخفض الإنفاق على الواردات ووعد "بفتح صفحة جديدة" في الجزائر.