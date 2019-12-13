شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» عن مساءلته في «الشيوخ»: «مسرحية» والان نبدء بالتفاصيل
وكان "ترامب" تحدث للصحفيين في البيت الأبيض بعد أن وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب على تهمتين ضد ترامب تستوجبان مساءلته.
وشجب "ترامب" العملية ووصفها بأنها "مسرحية" قائلا إن الديمقراطيين يهونون من شأن العزل.
كانت هذه تفاصيل خبر «ترامب» عن مساءلته في «الشيوخ»: «مسرحية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.