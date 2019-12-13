شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» عن مساءلته في «الشيوخ»: «مسرحية» والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لا يهتم إذا جرت محاكمة طويلة لعزله في مجلس الشيوخ مضيفا أنه يريد أن يرى مقدم البلاغ الذي جعل الديمقراطيين يبدأون تحقيق العزل.

وكان "ترامب" تحدث للصحفيين في البيت الأبيض بعد أن وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب على تهمتين ضد ترامب تستوجبان مساءلته.

وشجب "ترامب" العملية ووصفها بأنها "مسرحية" قائلا إن الديمقراطيين يهونون من شأن العزل.