الحشد يلقي القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في بيجي

تمكنت استخبارات اللواء 35 بالحشد الشعبي، الجمعة، من القاء القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "استخبارات اللواء 35 بالحشد الشعبي بالتنسيق مع عمليات الحشد/ قاطع صلاح الدين القت القبض أمس، على متهم في قضاء بيجي".

وأضاف، أن "المُعتقل مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".