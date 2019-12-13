الحشد يلقي القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في بيجي

تمكنت استخبارات اللواء 35 بالحشد الشعبي، الجمعة، من القاء القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.
وقال اعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "استخبارات اللواء 35 بالحشد الشعبي بالتنسيق مع عمليات الحشد/ قاطع صلاح الدين القت القبض أمس، على متهم في قضاء بيجي".
وأضاف، أن "المُعتقل مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
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