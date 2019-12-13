مجهولون يقتلون ثلاثة مدنيين بحوادث متفرقة في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين أقدموا، اليوم، على قتل مدني باسلحة كاتمة للصوت بالقرب من منزله في منطقة نظران وسط محافظة البصرة".

وأضاف أن "مجهولين قتلوا بأسلحة بيضاء أحد المدنيين في قضاء أبو الخصيب"، مبيناً أن "مسلحين قتلوا بأسلحة كاتمة أحد المدنيين في في منطقة العز بناحية الهوير".

