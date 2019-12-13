قائد 'قسد' يطالب جونسون بتعزيز التعاون لإنهاء 'داعش' في سوريا

هنأ قائد "قوات سوريا الديمقراطية " "قسد" مظلوم عبدي، الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بمناسبة فوز "حزب المحافظين"، في الانتخابات البريطانية وإعادة توليه منصبه، فيما طالبه بتعزيز التعاون لإنهاء "داعش" في سوريا. وقال عبدي في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليها الخليج 365، :"معالي رئيس الوزراء بوريس جونسون، نهنئكم بهذا الفوز الكبير وبنيل ثقة الشعب البريطاني، ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع المملكة المتحدة، ورفع وتيرة عملنا المشترك في سوريا من أجل إنهاء داعش وحماية مكتسباتنا وإيجاد حلول ديمقراطية دائمة تحبط التطرف وترسخ العودة الآمنة والكريمة للاجئين".



وحقق "حزب المحافظين" فوزا بتقدم كبير في الانتخابات التشريعية البريطانية المبكرة التي تجري في ظل استمرار عملية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مما سمح لجونسون بإعادة شغل منصب رئيس الوزراء البريطاني.



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