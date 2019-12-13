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تسجيل حالات اختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع في الوثبة وقرب جسر الاحرار

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افاد مصدر امني، الجمعة، بأن عددا من الاشخاص اصيبوا بحالات اختناق في ساحة الوثبة وقرب جسر الاحرار وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك رمي متقطع للقنابل المسيلة للدموع من قبل قوات مكافحة الشغب ضمن مقتربات ساحة الوثبة وجسر الاحرار وسط بغداد".

 

واضاف المصدر ان "ذلك ادى الى تسجيل حالات اختناق بين صفوف المتظاهرين المتواجدين هناك".


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