قتلى ومصابون إثر محاولة هروب نزلاء بسجن سوداني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي نزيل على الأقل مصرعه وأصيب العشرات، إثر إطلاق نار في محاولة هروب من سجن "كوبر" بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي السودان.
وقالت مصادر بالسجن لـ"العين الإخبارية" إن النزلاء كانوا بالساحة الداخلية للسجن، وعندما انتهت الفترة المحددة لبقائهم بها، رفضوا تعليمات الحراس بالدخول إلى الغرف، وتجمهروا وتمكنوا من الخروج من مبنى السجن، بعدما رشقوا أفراد الشرطة على البوابات بالحجارة.
وذكرت المصادر أن حراس السجن استخدموا الذخيرة الحية في مواجهة النزلاء الذين حاولوا الهروب، ولقي سجين على الأقل مصرعه وأصيب آخرون يقدر عددهم بالعشرات، ويجرى حصرهم حالياً.
ونبهت المصادر إلى أن الوضع متوتر للغاية، بينما أثارت الأعيرة النارية التي أطلقت بكثافة الذعر وسط سكان مدينة نيالا.
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