الأمن الروسي يعتقل خلية داعشية خططت لهجمات إرهابية

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وكالاتالجمعة 2019/12/13 08:51 م بتوقيت أبوظبي
الشرطة الروسية- أرشيفية
أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، الجمعة، إلقاء القبض على عناصر خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي كانوا يخططون لأعمال إرهابية في العاصمة موسكو.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن القوات الأمنية ألقت خلال عملية أمنية خاصة القبض على 5 عناصر من "داعش".
وأوضح جهاز الأمن في بيان له أن الخلية تشمل مواطنين روسيين وثلاثة من آسيا الوسطى كانوا يخططون لأعمال إرهابية.
وأكد أنه عثر بحوزتهم على وسائل اتصال إلكترونية وتقارير خاصة بالتحضير لأعمال إرهابية وبندقية "كلاشينكوف" ومسدس "ماكاروف" وذخيرة وجهاز تفجير يدوي الصنع.
وكان مدير خدمة الأمن الاتحادية الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أكد هذا الأسبوع، أنه ومنذ بداية العام، كشفت قوات الأمن 78 خلية إرهابية دولية في روسيا.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، تمكن عناصر الأمن الروسي من إحباط 50 هجوماً إرهابياً عام 2019.
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