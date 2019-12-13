الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة قرب طرابلس

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العين الإخبارية - عبد السلام التركي - حسن بن طاهرالجمعة 2019/12/13 08:36 م بتوقيت أبوظبي
الطائرة المسيرة التركية التي أسقطها الجيش الليبي
أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي منذ قليل إسقاط طائرة تركية مسيرة حاولت استهداف القوات بالعاصمة طرابلس.
وذكرت، في بيان، أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة استهدفت طائرة مُسيّرة تركية في سماء العمليات بمحور عين زارة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.
ومن جانبه قال مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب: "إن الجيش الوطني حقق العديد من التقدمات في أكثر من محور بالمنطقة الغربية".
وتابع في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن الجيش تمكن من السيطرة على مناطق جسر الزهراء والناصرية، إضافة إلى مصنع الهريسة.
وأشار المحجوب إلى أن تقدم الجيش أدى إلى إرباك كبير في صفوف المجموعات المسلحة المتبقية، وهروب عدد من قياداتها الإجرامية، وأضاف المحجوب أن الوحدات العسكرية تمكنت من تأمين شمال غرب مخيم اليرموك جنوبي العاصمة.
كما تمكنت وحدات الجيش الليبي من إلقاء القبض على عدد من قادة المليشيات قبل فرارها من مناطق إطلاق النار.
ومن جانبه أوضح المنذر الخرطوش عضو شعبة الإعلام الحربي أن الجيش الليبي تمكن من تحقيق تقدمات كبيرة بعد صدور أمر التقدم من القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر لجميع الوحدات لتطهير وتأمين العاصمة.
وأشار في بيان إلى أن هذه التقدمات أهمها في محاور عين زارة والخلة وطريق المطار والعزيزية التي شهدت اشتباكات وخسائر كبيرة في صفوف الحشد المليشياوي وغنم آليات وأسلحة وأكثر من جثة تركتها المليشيات وجدت بعد تراجعها.
وكشفت قوات غرفة عمليات أجدابيا، في بيان، إلقاءها القبض على القيادي الميداني بمليشيا أم العقارب بمحور عين زارة وتسليمه لقيادة الغرفة.
كما طالبت جهات عدة تابعة للجيش الليبي منتسبيها داخل العاصمة إعلان انشقاقها عن الوفاق وإعلان التبعية للجيش الليبي على رأسها جهاز المخابرات وجهاز الأمن الداخلي.
وطالبت، في بيانات، جميع أعضائها في طرابلس بالجاهزية القصوى ضمن مربعاتهم الأمنية للالتحام مع القوات المسلحة.
كان المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، أعلن، مساء الخميس، انطلاق مرحلة الحسم في طرابلس، ودخول قلب العاصمة.
ووجه في كلمة متلفزة بتحرك أفراد الوحدات العسكرية بالجيش الوطني الليبي في محاور العاصمة لتحرير طرابلس.
وأشار إلى أن "هذه الساعة ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهالي طرابلس، منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح، ومنذ صارت مؤسسات الدولة فيها أداتهم لنهب ثروات الليبيين".
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