شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يعلن إلغاء الرسوم الجمركية المقرر فرضها على الصين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة) إلغاء رسوم جمركية جديدة على الصين كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في نهاية الأسبوع، وذلك في إطار «المرحلة الأولى» لاتفاق تجاري تم التوصل إليه.
وكتب ترمب على «تويتر» أن الرسوم «لن تفرض نظرا لأننا توصلنا للاتفاق».
وجاءت تغريدته بعد إعلان بكين أولا عن اختراق في الحرب التجارية الأمريكية الصينية.
وقال ترمب إن الرسوم الحالية بنسبة 25% على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار ستبقى مطبقة حتى إجراء المزيد من المفاوضات حول مرحلة ثانية من الاتفاق، إضافة إلى رسوم بنسبة 7.5% على سلع مستوردة أخرى بقيمة 120 مليار دولار.
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