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ترمب يعلن إلغاء الرسوم الجمركية المقرر فرضها على الصين

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جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة) إلغاء رسوم جمركية جديدة على الصين كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في نهاية الأسبوع، وذلك في إطار «المرحلة الأولى» لاتفاق تجاري تم التوصل إليه.

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وكتب ترمب على «تويتر» أن الرسوم «لن تفرض نظرا لأننا توصلنا للاتفاق».

وجاءت تغريدته بعد إعلان بكين أولا عن اختراق في الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

وقال ترمب إن الرسوم الحالية بنسبة 25% على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار ستبقى مطبقة حتى إجراء المزيد من المفاوضات حول مرحلة ثانية من الاتفاق، إضافة إلى رسوم بنسبة 7.5% على سلع مستوردة أخرى بقيمة 120 مليار دولار.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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