شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين وتستنكر هجوما مسلحا استهدف معسكراً للجيش في النيجر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم المسلح الذي استهدف معسكراً للجيش في النيجر، أدى إلى سقوط عشرات القتلى. وجددت الخارجية موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعباً.



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