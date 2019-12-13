شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف السوداني يستعيد حسابه في «تويتر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد سكوتي (جدة)

استعاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني قبل ساعات حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد إيقافه عدة ساعات فجأة بحجة ما أسمته الشركة «وجود بعض الأنشطة المشبوهة».

وكانت إدارة «تويتر» قد أوقفت حساب وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، واضعة لافتة على الحساب الرسمي للوزير تفيد بأن هذا التحذير بسبب وجود بعض الأنشطة المشبوهة.

وكانت آخر تغريدات الوزير في الساعة 9:54 مساء أمس (الخميس) بتوقيت مكة المكرمة.

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وقال الوزير في تغريدته «استهللت زيارتي للمملكة العربية السعودية بالوقوف على مرافق الأوقاف بالمملكة من فلل ومبانٍ قنصلية قديمة وغيرها بغرض تسخير هذه الأوقاف لخدمة الحجيج والمعتمرين السودانيين»

وذيل الوزير التغريدة بهاشتاقات «#تحديات_الفتره_الانتقاليه»، و«#قانون_تفكيك_دوله_التمكين».

ويقوم الوزير حاليا بزيارة رسمية للسعودية يجري خلالها مباحثات بشأن ترتيبات الحجاج السودانيين للموسم القادم.

وكان الوزير قد زار أمس الأول (الأربعاء) مبنى القنصلية السودانية سابقا الذي يعد أحد الأوقاف في جدة.