ريما بنت بندر تتعهد بمتابعة تحقيق حادثة فلوريدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زارت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر أمس قاعدة بنساكولا الجوية البحرية في فلوريدا، لتقديم خالص تعازيها للمأساة التي وقعت الأسبوع الماضي، ولتعزيز تعاون المملكة الكامل مع السلطات الأمريكية في التحقيق بهذا الحادث.

والتقت السفيرة خلال الزيارة، بقيادة القاعدة الأمريكية، مجددة إدانتها لهذا الهجوم المروع كما تعهدت بمتابعتها للتحقيق، وتقديم أي مساعدة ممكنة لتسريعه.