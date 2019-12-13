98 ألف انتهاك حوثي ضد المدنيين منذ الانقلاب في 2014 ‬

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الجوف

رصد تقرير حقوقي يمني 98 ألفا و628 انتهاكا حوثيا ضد المدنيين في 18 محافظة يمنية منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014 وحتى 30 أكتوبر 2019. وتنوعت جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي بين قتل وإصابة، وتشريد، واختطاف قسري، وتعذيب، وذلك بحسب ما أوضحته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ميدانيا أحكمت قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف سيطرتها على سلسلة جبل قشعان المطلة على وادي سلبة والتي سقطت مباشرة في أيدي قوات «المحور الشمالي»، في عملية هجومية نوعية باغتت الحوثيين وأجبرتهم على العودة إلى مواقعهم التي تتحصنوا فيها. ودرات معارك عنيفة تكللت بإحكام الجيش السيطرة على جبل قشعان بشكل كامل وأجزاء واسعة من وادي سلبة، بينما تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر باهظة في الأرواح والعتاد.

وجاء هذا التقدم بإسناد وتغطية كاملة من مقاتلات تحالف دعم الشرعية. وأدت المعارك لوقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير 3 عربات عسكرية في أعالي جبل قشعان.

Advertisements

وأكد قائد «المحور الشمالي» العميد هيكل حنتف أن «جبل قشعان تمت استعادته بالكامل، وكذلك جميع التلال التي تقع في محيطه» مضيفا أن «العملية كانت خاطفة ومتأنية ومدروسة، وشاركت فيها وحدات من ألوية المحور الشمالي».

وتواصل قوات الجيش اليمني تأمين المواقع التي سيطرت عليها والضغط على ميليشيات الحوثي والتقدم تجاه مركز مديرية برط، وتمثل سلسلة جبال قشعان الاستراتيجية أهمية في أنها تتوسط وادي سلبة الذي توجد فيه قبائل دهم الرافضة لوجود ميليشيات الحوثي فيه، كونها قبائل داعمة للشرعية، وكثير من أبنائها يقاتلون في صفوف الجيش اليمني.

الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين

14,222 حالة قتل

33,438 مصابا بسبب الألغام

12,636 مختطفا ومختفيا قسرا

27,744 انتهاكا طالت مواقع مدنية ومؤسسات ومحلات تجارية

719 حالة تعذيب في سجون الحوثيين

21 حالة اتخاذ دروع بشرية

48 حالة تصفية داخل السجون

19 حالة وفاة بسبب الإهمال في السجون

23 حالة وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية

مشاهدات يمنية