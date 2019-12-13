جونسون يكتسح انتخابات البرلمان البريطاني والمجلس الأوروبي يدعوه إلى تسريع اتفاق الخروج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن

فاز المحافظون بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون بأغلبية في البرلمان البريطاني في انتخابات مبكرة، حيث حصلوا على نحو 362 من أصل 650 مقعدا بعد فرز الأصوات في أغلبية الدوائر الانتخابية.

ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بريطانيا إلى التصديق بسرعة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي توصل إليه جونسون مع التكتل. وقال ميشيل «نتوقع في أقرب وقت ممكن تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج. من المهم أن تتضح الأمور في أقرب وقت ممكن».

وأكد رئيس المجلس الأوروبي على أهمية الحفاظ على تكافؤ الفرص في العلاقة التجارية المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ورفض ميشيل التعليق على ما إذا كانت هناك إمكانية للتفاوض على اتقاق تجاري مع بريطانيا في غضون عام.

Advertisements

وهنأ زعماء العالم أمس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفوزه الساحق في الانتخابات البرلمانية. وكتب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» نقلا عن ميركل قولها «تهانينا القلبية لبوريس جونسون على هذا الفوز الواضح. أتطلع إلى استمرار تعاوننا من أجل الصداقة والشراكة الوثيقة بين بلدينا».

من جانبه، هنأ رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار، جونسون على فوزه «الكبير» في الانتخابات البرلمانية، معبرا عن أمله في التفاوض على «شراكة اقتصادية جديدة ضخمة» مع بريطانيا.

وكتب فارادكار في رسالته قائلا «إن فوز المحافظين الساحق هو انتصار هائل لـ «جونسون» على المستوى الشخصي. لدينا الآن بوضوح أغلبية في مجلس العموم للتصديق على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي».

كما هنأ رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، جونسون، قائلا «يمكننا تعزيز التعاون من أجل المنفعة المتبادلة بين إيطاليا والمملكة المتحدة».

وفي إشارة إلى نجاح جونسون في تحقيق أغلبية ساحقة، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في تغريدة على تويتر «أتمنى له التوفيق، ونتطلع إلى العمل سويا من أجل توثيق العلاقات بين الهند والمملكة المتحدة».