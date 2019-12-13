خزانة اميركا:فرض عقوبات على صالح عاصي وناظم سعيد احمد وطوني صعب بتمهة تمويل حزب الله

فرضت وزارة الخزانة الأميركية ​عقوبات​ على ثلاثة أشخاص متهمين بغسيل الأموال لصالح ​حزب الله​ وهم صالح عاصي، وناظم سعيد احمد، وطوني صعب. وفي بيان لها، لفتت الوزارة الى ان "لبنانيين وشخص يحمل جنسية جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساهموا بجمع الأموال وغسيلها لصالح الحزب"، مؤكدة ان "المعلومات الواردة لها تؤكد مشاركة الحزب وشركائه في نشاط اقتصادي غير مشروع يعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية للجماعة الإرهابية على مصالح الشعب اللبناني"، مشيرةً الى انها "تدعم مطالبة الشعب اللبناني بإنهاء الفساد وتمويل الإرهاب الذي يزدهر في بيئات فاسدة ".

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