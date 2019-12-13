مسؤول تركي معارض يدعو لتأسيس مجموعة صداقة برلمانية مع ليبيا

طلب النائب التركي عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، دنيز ياووز يلماز من رئاسة ​البرلمان التركي​ من "أجل تأسيس مجموعة صداقة برلمانية مع ​ليبيا​"، مشيراً إلى أن "تأسيس مجموعة الصداقة، ضرورة تمليها العلاقات العريقة التي تربط بين البلدين منذ سنوات طويلة".

ولفت إلى "أننا نتوقع من رئاسة البرلمان إنشاء مجموعة الصداقة في أسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أن "التطورات في ليبيا والتي تحولت إلى حرب أهلية تؤثر على العلاقات البرلمانية".

وأشار إلى "مذكرة التفاهم حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين ​تركيا​ و​حكومة​ الوفاق الوطني في ليبيا، المعترف بها من قبل ​الأمم المتحدة​، مؤكدا أنها ستفتح حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين".