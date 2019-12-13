شدّدت وزارة الخارجية التركية، تعليقًا على اعتماد مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قرار الإبادة الأرمنية، الّذي طرحه كلّ من السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجرسي بوب مينيديز، والسيناتو الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز، في عملية تصويت بالجمعية العامة للمجلس، على أنّ "هذا القرار محاولة تخريبيّة تهدف لتعطيل الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية".
وأكّدت في بيان، أنّ "هذا القرار بشأن أحداث 1915 يفتقر إلى الوعي التاريخي والأساس القانوني"، لافتةً إلى أنّ "هذا القرار لا صلاحيّة له وغير ملزم، ومن استخدموا التاريخ لأهداف سياسيّة، لن يصلوا لأهدافهم طالما غضوا الطرف عن الحقائق". وركّزت على أنّ "تركيا ستواصل بثبات نضالها لحماية مصالحها الحيوية في المنطقة، دون أن تتأثر بهذه النوعية من القرارات غير العادلة".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تركيا: القرار الأميركي بشأن أحداث 1915 لا صلاحية له ويفتقر للوعي التاريخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.