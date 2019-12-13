خارجية تركيا: القرار الأميركي بشأن أحداث 1915 لا صلاحية له ويفتقر للوعي التاريخي

شدّدت ​وزارة الخارجية التركية​، تعليقًا على اعتماد ​مجلس الشيوخ الأميركي​، مشروع قرار ​الإبادة الأرمنية​، الّذي طرحه كلّ من السيناتور الديمقراطي عن ولاية ​نيوجرسي​ بوب مينيديز، والسيناتو الجمهوري عن ولاية ​تكساس​ ​تيد كروز​، في عملية تصويت بالجمعية العامة للمجلس، على أنّ "هذا القرار محاولة تخريبيّة تهدف لتعطيل الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين ​تركيا​ و​الولايات المتحدة الأميركية​".

وأكّدت في بيان، أنّ "هذا القرار بشأن أحداث 1915 يفتقر إلى الوعي التاريخي والأساس القانوني"، لافتةً إلى أنّ "هذا القرار لا صلاحيّة له وغير ملزم، ومن استخدموا التاريخ لأهداف سياسيّة، لن يصلوا لأهدافهم طالما غضوا الطرف عن الحقائق". وركّزت على أنّ "تركيا ستواصل بثبات نضالها لحماية مصالحها الحيوية في المنطقة، دون أن تتأثر بهذه النوعية من القرارات غير العادلة".