تبون: مسار الانتخابات في الجزائر أعاد البلاد إلى سكة الشرعية

أكد الرئيس الجزائري الجديد ​عبد المجيد تبون​ "العمل بعيدا عن الإقصاء والسعي إلى لم الشمل في الجزائر"، موضحاً "ارادته على ضوء ​الانتخابات​ التي جرت بناء ​الجمهورية​ الجديدة في البلاد"، مشيداً بـ"دور ​الجيش الجزائري​ في تأمين الحماية للحراك".

وفي ​مؤتمر​ صحفي، اعلن تبون ان "مسار الانتخابات أعاد الجزائر إلى سكة الشرعية"، مشيراً الى انه "يمد يده للحراك من أجل حوار جاد يحقق مصلحة الجزائر وحدها، والعمل على إدماج ​الشباب​ الجزائري في ​الحياة​ السياسية والاقتصادية"، مجدداً "التزامه بالمطالب المحقة للفئات الاجتماعية في الجزائر".