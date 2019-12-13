تبون: مسار الانتخابات في الجزائر أعاد البلاد إلى سكة الشرعية

أكد الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون "العمل بعيدا عن الإقصاء والسعي إلى لم الشمل في الجزائر"، موضحاً "ارادته على ضوء الانتخابات التي جرت بناء الجمهورية الجديدة في البلاد"، مشيداً بـ"دور الجيش الجزائري في تأمين الحماية للحراك".
وفي مؤتمر صحفي، اعلن تبون ان "مسار الانتخابات أعاد الجزائر إلى سكة الشرعية"، مشيراً الى انه "يمد يده للحراك من أجل حوار جاد يحقق مصلحة الجزائر وحدها، والعمل على إدماج الشباب الجزائري في الحياة السياسية والاقتصادية"، مجدداً "التزامه بالمطالب المحقة للفئات الاجتماعية في الجزائر".
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