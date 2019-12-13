خفر السواحل التركي يضبط خلال أسبوع 234 مهاجرًا غير نظامي

أفادت قيادة ​خفر السواحل​ بأن "فرق خفر السواحل التركية ضبطت 234 مهاجرًا غير نظامي خلال الأسبوع الأخير"، مشيرةً إلى أن "أنشطة خفر السواحل في مكافحة الهجرة غير النظامية، خلال الفترة ما بين 6 و12 كانون الأول".

وذكرت أنه "تم خلال الأسبوع الأخير ضبط 234 مهاجرًا غير نظامي في 36 عملية نفذتها فرق خفر السواحل في عموم البلاد".