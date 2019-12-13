خفر السواحل التركي يضبط خلال أسبوع 234 مهاجرًا غير نظامي

أفادت قيادة خفر السواحل بأن "فرق خفر السواحل التركية ضبطت 234 مهاجرًا غير نظامي خلال الأسبوع الأخير"، مشيرةً إلى أن "أنشطة خفر السواحل في مكافحة الهجرة غير النظامية، خلال الفترة ما بين 6 و12 كانون الأول".
وذكرت أنه "تم خلال الأسبوع الأخير ضبط 234 مهاجرًا غير نظامي في 36 عملية نفذتها فرق خفر السواحل في عموم البلاد".
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