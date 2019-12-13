دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المجتمع الدولي إلى "زيادة المساهمات المالية المخصصة لدعم 4.6 مليون لاجئ ونازح أفغاني"، مشيرةً إلى أن "النزوح واللجوء الأفغاني بدأ قبل حوالي 50 عاما؛ حيث بلغ عدد النازحين واللاجئين منهم 4.6 ملايين"، لافتةً إلى أن "2.7 مليون شخص من هؤلاء مسجلين في لوائح المفوضية كلاجئين، بينما الباقي منهم نازحين داخل البلد".
وأكدت "ضرورة إدراج قضية اللاجئين الأفغان على أجندة "منتدى اللاجئين الدولي الأول" المزمع عقده في جنيف، بين 17 و18 كانون الأول"، داعيةً المجتمع الدولي إلى "رفع مساهماته للنازحين واللاجئين الأفغان والدول المستضيفة لهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدعو لزيادة المساهمات المخصصة إلى اللاجئين الأفغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.