الأمم المتحدة تدعو لزيادة المساهمات المخصصة إلى اللاجئين الأفغان

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​، ​المجتمع الدولي​ إلى "زيادة المساهمات المالية المخصصة لدعم 4.6 مليون لاجئ ونازح أفغاني"، مشيرةً إلى أن "​النزوح​ واللجوء الأفغاني بدأ قبل حوالي 50 عاما؛ حيث بلغ عدد ​النازحين​ واللاجئين منهم 4.6 ملايين"، لافتةً إلى أن "2.7 مليون شخص من هؤلاء مسجلين في لوائح المفوضية كلاجئين، بينما الباقي منهم نازحين داخل البلد".

وأكدت "ضرورة إدراج قضية اللاجئين الأفغان على أجندة "منتدى اللاجئين الدولي الأول" المزمع عقده في جنيف، بين 17 و18 كانون الأول"، داعيةً المجتمع الدولي إلى "رفع مساهماته للنازحين واللاجئين الأفغان والدول المستضيفة لهم".