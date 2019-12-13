البيت الأبيض: اقرار مواد العزل بحق ترامب مهزلة بائسة

وصفت مسؤولة الإعلام في ​البيت الأبيض​ ​ستيفاني غريشام​ تصويتمجلس النواب على لائحة التهم التي قد تفضي إلى محاكمة الرئيس ​دونالد ترامب​ بهدف عزله الأسبوع المقبل ب"المهزلة البائسة".

وفي بيان لها اعتبرت غريشام ان "نقاش اللجنة القضائية حول الموافقة على مادتي العزل "وصل إلى نهاية مخجلة".

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