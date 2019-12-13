رئيس البرلمان التركي: قرار الشيوخ الأميركي لا يؤخذ على محمل الجد

قلل رئيس ​البرلمان التركي​ مصطفى شنطوب من "شأن اعتماد ​مجلس الشيوخ الأميركي​ مشروع قرار حول ​الإبادة الأرمنية​ المزعومة"، قائلا "لا يؤخذ على محمل الجد"، مشددا على أن "​الولايات المتحدة​ لا تهمها مسألة الأرمن ولا أحداث 1915، وإنما تستخدم كل ما هو متاح لها من أجل تعزيز موقعها في قضايا راهنة تتفاوض فيها مع ​تركيا​".

وأشار إلى أن "البرلمان التركي أدان قرار مجلس الشيوخ الأميركي"، مؤكدا أنّ "الولايات المتحدة تستغل أحداث 1915 والأرمن"، موضحاً أن "البت بالمسائل التاريخية ليست من مهمة البرلمانات"، مضيفا أنه "لو سئل أعضاء مجلس الشيوخ عن أحداث 1915 لا أعتقد أنهم يمتلكون أي إجابة".