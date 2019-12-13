السيسي يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

هنأ الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "الشعب ​الجزائر​ي ودولة الجزائر بنجاح ​الانتخابات الرئاسية​"، كما هنأ "الرئيس الجزائري المنتخب ​عبد المجيد تبون​"، مشيراً الى "ثقة الشعب الجزائري به".

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