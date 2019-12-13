أعلن الموفد الأميركي للمحادثات مع "​حركة طالبان​" ​زلماي خليل زاد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "توقف قصير للمفاوضات التي تجري في ​الدوحة​ مع الحركة بعد الهجوم الذي استهدف قاعدة باغرام العسكرية الجوية الأميركية في ​أفغانستان​"، مؤكداً "ضرورة ان تبرهن طالبان أنها تريد تلبية رغبة الأفغان في ​السلام​ وأنها قادرة على ذلك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خليل زاد: اوقفنا التفاوض مع طالبان بسبب الهجوم على قاعدة باغرام الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.