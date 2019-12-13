قطع طريق الضنية إحتجاجا على انقطاع الكهرباء والجيش يعيد فتحها

قطع عدد من المواطنين ​طريق الضنية​ الرئيسية التي تربط المنطقة ب​مدينة طرابلس​ عند مفرق بلدة الفوار، إحتجاجا على انقطاع ​التيار الكهربائي​ عن البلدة. ولاحقا قام ​الجيش اللبناني​ بإعادة فتح الطريق.

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