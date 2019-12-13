أبو الحسن: كم نحتاج الى مواقف وطنية كبيرة في اليومين المقبلين

لفت عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "أمام المأزق الكبير الذي يواجهنا، على كل الجهات والأطياف ان تتراجع خطوة الى الوراء كي يتقدم البلد خطوات الى الأمام ونخرج جميعاً من المستنقع الذي نتخبّط فيه، إنها لحظة مفصليّة من عمر الوطن، فهل من خطوات على مستوى التحديات ؟ كم نحتاج الى مواقف وطنية كبيرة في اليومين المقبلين".

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