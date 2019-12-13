السفير السوري بحث مع وفد من القومي والبعث الأوضاع العامة بلبنان وسوريا

استقبل ​السفير السوري​ ​علي عبد الكريم علي​ وفداً مشتركاً من قيادتي ​الحزب السوري القومي الإجتماعي​ و​حزب البعث العربي الإشتراكي​ في ​لبنان​ حيث تداول اللقاء بالأوضاع العامة في ​سوريا​ ولبنان والمنطقة.

وأكد الحاضرون "دعم الموقف السوري في مواجهة الإعتداءات التركية والأميركية على السيادة السورية في ​الشمال​ وعلى حق ​الدولة السورية​ في تحرير كامل أراضيها المحتلة بكافة الوسائل المتاحة".

وشدد الحاضرون على "أحقية المطالب المعيشية والإجتماعية للشعب اللبناني وعلى حقه في رفض ومواجهة السياسات الحكومية الإقتصادية والمالية المتبعة و​محاربة الفساد​ السائد منذ التسعينات، وعلى ضرورة تشكيل ​حكومة​ وطنية وفق الآليات الدستورية المعتمدة، تلبي طموحات اللبنانيين في هذا المجال، وتؤمن بنهج ​المقاومة​ وبتعزيز ​العلاقات اللبنانية السورية​ الطبيعية والدستورية لما فيه خير الشعب الواحد في الدولتين الشقيقتين".