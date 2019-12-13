السفير السوري بحث مع وفد من القومي والبعث الأوضاع العامة بلبنان وسوريا

استقبل السفير السوري علي عبد الكريم علي وفداً مشتركاً من قيادتي الحزب السوري القومي الإجتماعي وحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان حيث تداول اللقاء بالأوضاع العامة في سوريا ولبنان والمنطقة.
وأكد الحاضرون "دعم الموقف السوري في مواجهة الإعتداءات التركية والأميركية على السيادة السورية في الشمال وعلى حق الدولة السورية في تحرير كامل أراضيها المحتلة بكافة الوسائل المتاحة".
وشدد الحاضرون على "أحقية المطالب المعيشية والإجتماعية للشعب اللبناني وعلى حقه في رفض ومواجهة السياسات الحكومية الإقتصادية والمالية المتبعة ومحاربة الفساد السائد منذ التسعينات، وعلى ضرورة تشكيل حكومة وطنية وفق الآليات الدستورية المعتمدة، تلبي طموحات اللبنانيين في هذا المجال، وتؤمن بنهج المقاومة وبتعزيز العلاقات اللبنانية السورية الطبيعية والدستورية لما فيه خير الشعب الواحد في الدولتين الشقيقتين".
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