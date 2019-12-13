دوريات لوزارة الاقتصاد في عكار ومحاضر بحق متلاعبين بالاسعار

لاحقت دوريات تابعة لوزارة الاقتصاد في عكار المتلاعبين بالاسعار، حيث تم تنظيم محاضر عدة بمخالفين لتسعيرتي المازوت والغاز. كما حصل اشكال مع احد التجار، تم على إثره طلب المؤازرة من مكتب أمن الدولة في القبيات.
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