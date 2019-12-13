دوريات لوزارة الاقتصاد في عكار ومحاضر بحق متلاعبين بالاسعار

لاحقت دوريات تابعة ل​وزارة الاقتصاد​ في عكار المتلاعبين ب​الاسعار​، حيث تم تنظيم محاضر عدة بمخالفين لتسعيرتي ​المازوت​ و​الغاز​. كما حصل اشكال مع احد التجار، تم على إثره طلب المؤازرة من مكتب ​أمن الدولة​ في ​القبيات​.

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