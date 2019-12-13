أسفت هيئة "أوجيرو" في بيان، اليوم ب"شدة لما حدث اليوم في حرم مركزها الرئيسي في بئر حسن"، مؤكدة ل"الرأي العام اللبناني أنها، وبناء على قرار سعادة الرئيس - المدير العام، فتحت تحقيقا داخليا من أجل الكشف عن ملابسات ما حدث وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المسلكية بحق كل موظف، في حال تبين أنه خالف النظام الداخلي للهيئة أو لم يمتثل لقرار الرئيس - المدير العام والقاضي بعدم التعرض للمتظاهرين وبمعاملتهم بالحسنى. واستنادا إلى ما سبق ومع صدور النتائج الأولية للتحقيق، اتخذت الإدارة قرارا بتوقيف عدد من الموظفين عن العمل إلى حين صدور نتائج التحقيق النهائية".
وأكدت أنها "لن تقبل بأي انحراف عن النهج المتبع من قبلها منذ بدء الاحتجاجات، والذي يشهد لها به الجميع. إن العاملين في أوجيرو كمن يرفعون المطالب المحقة، جميعهم في خدمة الوطن والمواطن ويجب صون كرامتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر أوجيرو أسفت لما حدث في مركزها وفتحت تحقيقا لاتخاذ اجراءات بحق كل موظف تتبين مخالفته لنظامها الداخلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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