كرم بعد لقائه عوده: انقاذ لبنان يبدأ من تأليف حكومة إختصاصيين

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم ​الارثوذكس​ ​المطران الياس عوده​، النائب السابق ​فادي كرم​ الذي أكد ان " ما شهدناه من وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ وفريقه السياسي خلال الخمسين يوما الماضية، يناقض تماما الموقف الذي اعلنه باسيل يوم امس"، مشيراً الى ان "المرحلة المقبلة واضحة بالنسبة إلى "​القوات اللبنانية​" التي طرحت رؤيتها قبل أشهر من بدء الإنتفاضة، وهي أن الخلاص والإنقاذ للوضع الإقتصادي والإجتماعي في لبنان يبدأ بتأليف حكومة حياد من تقنيين إختصاصيين قادرين أن يخرجوا لبنان وينقذوه من الوضع الذي هو فيه، شرط أن توفر لهم الإمكانات وكل الظروف المناسبة حتى يتمكنوا من إخراج لبنان بعلمهم وفهمهم وحيادهم".

هذا واستقبل عوده سفير اليونان في لبنان فرنسيسكو فيروس بعد نهاية عمله، معبراً عن "اسفه الشديد للمغادرة"، وعن "تقديره الشخصي وتقدير ​السفارة اليونانية​ عموما، له وللجماعة الأرثوذكسية في لبنان".