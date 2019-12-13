شينكر: كل من يتورط في تمويل "حزب الله" معرض للعقوبات

أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ​ديفيد شينكر​، في حديث لقناة "العربية" عن أن "منظمة "​حزب الله​" الإرهابية تعتمد على التمويل الخارجي وغسل الأموال" مشيراً الى ان "الحزب تسبب بمشاكل اقتصادية ل​لبنان​"، مؤكداً ان "أشخاصاً من كافة المذاهب والأديان متورطون بتمويل "حزب الله"، مشدداً على أن "كل من يتورط في تمويل هذه المنظمة الإرهابية معرض للعقوبات".

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