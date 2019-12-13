"الجديد": القاضية عون أبقت على هدى سلوم موقوفة على الرغم من قرار الترك

افادت معلومات لقناة "الجديد" بأن "القاضية ​غادة عون​ أبقت على رئيسة هيئة إدارة السير والمركبات ​هدى سلوم​ موقوفة على الرغم من قرار الترك الصادر من القاضي جورج رزق.

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