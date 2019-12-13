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الشيخ حمود استقبل وفدا من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

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استقبل رئيس ​الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة​ الشيخ ماهر، وفدا من ​حركة الجهاد الإسلامي​ في ​فلسطين​ القادم من غزة، للبحث عن الاوضاع في فلسطين.

كما ابدى الجميع "خشيتهم من المؤامرات الأميركية التي تستهدف المقاومة في ​لبنان​ وفلسطين و​العراق​ و​اليمن​ وغيرها، الامر الذي يجب ان يدفعنا الى المزيد من التعاون ووحدة الصف في مواجهة العدو الصهيوني".

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