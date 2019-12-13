الشيخ حمود استقبل وفدا من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

استقبل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر، وفدا من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القادم من غزة، للبحث عن الاوضاع في فلسطين.
كما ابدى الجميع "خشيتهم من المؤامرات الأميركية التي تستهدف المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق واليمن وغيرها، الامر الذي يجب ان يدفعنا الى المزيد من التعاون ووحدة الصف في مواجهة العدو الصهيوني".
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