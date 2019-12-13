شكرا لقرائتكم خبر عن الأمل والسلام وأشجار الكريسماس وحلوى الميلاد تحيط مسرح شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طوق القائمون على تنظيم حفل افتتاح منتدى شباب العالم الحديقة الملحقة بالمسرح بأجواء الكريسماس وحلوى عيد الميلاد المجيد بالإضافة إلى أشجار الكريسماس المضيئة ومغارة بابا نويل فيما وزعت شركات الأغذية والمشروبات حلوى ومشروبات ساخنة وشموع عيد الميلاد المجيد للمدعوين الذين تسابقوا على التقاط الصور التذكارية في الحديقة الملحقة بالمسرح Advertisements

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