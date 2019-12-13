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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمل والسلام وأشجار الكريسماس وحلوى الميلاد تحيط مسرح شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر
فيما وزعت شركات الأغذية والمشروبات حلوى ومشروبات ساخنة وشموع عيد الميلاد المجيد للمدعوين الذين تسابقوا على التقاط الصور التذكارية في الحديقة الملحقة بالمسرح
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