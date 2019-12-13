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الأمل والسلام وأشجار الكريسماس وحلوى الميلاد تحيط مسرح شباب العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طوق القائمون على تنظيم حفل افتتاح منتدى شباب العالم الحديقة الملحقة بالمسرح بأجواء الكريسماس وحلوى عيد الميلاد المجيد بالإضافة إلى أشجار الكريسماس المضيئة ومغارة بابا نويل 

 

فيما وزعت شركات الأغذية والمشروبات حلوى ومشروبات ساخنة وشموع عيد الميلاد المجيد للمدعوين الذين تسابقوا على التقاط الصور التذكارية في الحديقة الملحقة بالمسرح

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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