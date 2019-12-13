شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسرح شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرمه، افتتح رسميًا مسرح شباب العالم فى نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام.

ومن المنتظر أن يشهد مسرح شباب العالم الكثير من العروض الإبداعية التى يقدمها شباب من مختلف جنسيات العالم. ويهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية لشباب العالم ومناقشة قضاياهم وعرضها.

كما يشهد مسرح شباب العالم مجموعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية فى ظل مشاركة عدد كبير من الشباب المبدعين. فمن ضمن المشاركين فى مسرح شباب العالم هذا العالم المطربة التونسية غالية بنعلي، التى ستشارك بحفل غنائى يشهد الكثير من الأغانى الشرقية والغربية. كما تشارك المطربة اللبنانية ماريتا حلاني بعرض غنائى للمرة الأولى لها، الأمر الذى أعربت عن امتنانها له.

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الجدير بالذكر أن مسرح شباب العالم يُقام للعام الثانى على التوالى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، ليكون محورًا يجمع بين مختلف الفنون والثقافات وألوان الإبداع ومنصة للموهوبين لاستعراض مواهبهم وإبداعاتهم أمام شباب العالم.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلقت النسخة الأولى منه فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعى، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.