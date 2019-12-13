شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف مشارك من 197 دولة بمنتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” أن عدد المشاركين فى النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم وصل إلى 7 آلاف مشارك من 197 دولة، وذلك خلال فترة انعقاده بشرم الشيخ من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام.

منتدى شباب العالم منتدى سنوى عالمى، يقام بمدينة شرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعى، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

وانطلق المنتدى فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له، ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.