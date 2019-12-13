شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف مشارك من 197 دولة بمنتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” أن عدد المشاركين فى النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم وصل إلى 7 آلاف مشارك من 197 دولة، وذلك خلال فترة انعقاده بشرم الشيخ من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام.
منتدى شباب العالم منتدى سنوى عالمى، يقام بمدينة شرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعى، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
وانطلق المنتدى فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له، ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 آلاف مشارك من 197 دولة بمنتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.