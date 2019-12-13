شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأزياء الوطنية الأفريقية تسيطر على افتتاح منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر
حرص خريجو البرنامج الرئاسي لشباب إفريقيا على حضور حفل الافتتاح بالأعلام التي تمثل دول شمال وغرب إفريقيا.
الوفد الجنوب سوداني حرص على الحضور، رافعين علم دولتهم الناشئة والتقطوا الصور التذكارية أمام القاعة وهم يرددون أحد الأغاني الوطنية المحلية لجمهورية جنوب السودان
قال أحد المشاركين لليوم السابع، إنه تخرج في البرنامج الرئاسي للقادة الأفارقة الشباب وحرص على دعوة أصدقائه للتقديم في نسخته الجديدة مشيدًا بتجربة منتدى شباب العالم بشرم الشيخ إذ اعتبره فرصة للتعارف وتبادل الرؤى والأفكار حول قادة إفريقيا الجدد.
وأكد على ثراء القارة السمراء الثقافي وتنوعها الإثني والهوياتي معتبرًا التلاقي بين شعوب جنوب وشمال القارة فرصة طيبة لتعزيز التنوع بين هذه المكونات الثقافية.
بينما عبر مشاركون مغاربة عن فرحتهم بالمشاركة الأولى في هذا المنتدى إذ اعتبروا أن عام 2019 هو عام مصر الإفريقي بعد أن نجحت مصر في قيادة الاتحاد الإفريقي وكذلك تنظيم بطولتي كأس الأمم الإفريقية للشباب والكبار بنجاح كبير.
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