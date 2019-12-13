شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء مجلس النواب يغادرون القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة بمنتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، أعضاء مجلس النواب، في طريقهم إلى مدينة شرم الشيخ، لحضور منتدى شباب العالم المنتظر أن تنطلق فعالياته غدا السبت ويستمر حتى يوم 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وغادر أعضاء مجلس النواب، مطار القاهرة على متن رحلة مصر للطيران الناقل الرسمي لضيوف المنتدى، رقم 289 من طراز A220-300، المتجهة إلى مدينة شرم الشيخ، وتم إنهاء إجراءات سفرهم من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة بواسطة فرق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية.

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منتدى شباب العالم منتدى سنوي عالمي، يقام بمدينة شرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

انطلق المنتدى في عام 2017بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.