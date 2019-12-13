أوهم ضحاياه بتعيينهم كسفراء.. كواليس سقوط "ابن القنصل" في وكر أكتوبر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الإيقاع بعاطل انتحل صفة سفير، ومارس أعمال النصب على المواطنين، زاعما قدرته على تنصيبهم كسفراء بعدد من المنظمات العربية والدولية ومنحهم جوازات سفر وبطاقات هوية دبلوماسية "مزورة"، تتيح لهم بعض التسهيلات والمزايا بصفته شخص دبلوماسي.

تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدت انتحال أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم- مقيم بأكتوبر بمحافظة الجيزة - سبق اتهامه في 10 قضايا آخرها نصب)، صفة سفير بعدد من المنظمات العربية والدولية، للاحتيال على بعض المواطنين والشخصيات العامة وبعض رعايا الدول العربية والأجنبية، واهما إياهم بقدرته على تنصيبهم كسفراء بعدد من المنظمات العربية والدولية.

وأكدت التحريات أن المتهم أنشأ كيانا تحت مسمى "الوحدة العربية والتعاون الدولي"، بمسكنه في دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، إمعاناً لغش ضحاياه. وأمكن ضبطه بالمقر.

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عُثر بالتفتيش على التالي: شهادتان منسوبتان إلى إحدى الجامعات تُفيد بأن أحد ضحاياه، يحمل جنسية دولة عربية، حصل على درجة الدكتوراه في العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، ممهورتين بأختام شعار الجمهورية المقلد، عقد عمل "مزور" منسوب صدوره لمكتب أحد الشخصيات العربية، يتضمن تعيين المتهم بوظيفة مستشار إعلامي خاص، وممهور بخاتم منسوب للمكتب وأختام شعار الجمهورية المقلدة.

كما تم ضبط 1500 جواز سفر دبلوماسي "خال البيانات"، منسوب لإحدى الهيئات الدبلوماسية "معدة للتزوير"، و58 كارنيه مزورة منسوب صدورها إلى منظمات دولية مختلفة بأسماء أشخاص، تُفيد منحهم ألقاب "سفراء بإحدى المنظمات – سفراء – مستشارين – أعضاء لجان تقصى حقائق – إعلاميين" و4 كارنيهات باللغة الإنجليزية "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة بصفتهم دبلوماسيين بإحدى المنظمات الدولية، وكمية من الشهادات "خالية البيانات" منسوبة لبعض المنظمات والمجالس العربية والدولية وقرارات عضوية "خالية البيانات" منسوبة لإحدى المنظمات الدولية وشهادات "خالية البيانات"، منسوبة لمنظمة دولية تُفيد منح لقب سفير السلام والنوايا الحسنة.

كما تم ضبط 10 دفاتر إيصال استلام نقدية بعضها ممتلئ البيانات، تفيد قيام أشخاص مختلفة بدفع مبالغ مالية طائلة بالعملة الأجنبية "دولار أمريكي" كرسوم عضوية ومنح لقب سفير، مجموعة من شهادات التقدير "مزورة" ممنوحة للمتهم بصفات وألقاب "سفير، سفير السلام العالمي، محكم دولي، إعلامي"، وكمية من الأوراق مطبوع عليها "صفحات البيانات لجوازات السفر الدبلوماسية – كارنيهات دبلوماسية"، بأسماء أشخاص مختلفة بألقاب مستشارين وسفراء دبلوماسيين و23 أكلاشيه تقرأ بصماتهم بأسماء جهات دولية مختلفة.