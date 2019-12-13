وزير الكهرباء يتابع تأمين التغذية بالتيار في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبل المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، اليوم الجمعة، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمطار شرم الشيخ الدولي، لمتابعة تأمين التغذية الكهربائية بمدينة شرم الشيخ، استعدادًا لانطلاق منتدى شباب العالم 2019، في دورته الثالثة، والتي تستضيفه المدينة في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة 7500 شابًا من مختلف دول العالم ممثلين لـ 196 دولة.

وقال المهندس محمد السيد، رئيس شركة الكهرباء، إنه من المقرر أن يجري وزير الكهرباء، جولة تفقدية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتوفير الكهرباء للمدينة، خلال فترة المنتدى، وخاصة قاعة المؤتمرات الكبرى.

وأكد رئيس الشركة، أنه جرى تأمين التغذية الكهربائية للمنتدى، عن طريق 20 وحدة توليد كهرباء كاتمة للصوت، محملة على سيارات شاسيه طويل، وكذلك التأمين عن طريق الشبكة، وانتشار فرق الطوارئ والأعطال المجهزة بأحدث الأجهزة والسيارات، لمواجهة أي طوارئ .