السعودية تدين الهجوم المسلح الذي استهدف معسكرًا للجيش في النيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ):

أدانت السعودية، الهجوم المسلح الذي استهدف معسكرًا للجيش في النيجر، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى.

وجددت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة، موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبًا.