يعتزم وفد من أعضاء البرلمان السويدي زيارة إلى القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير المقبل.
واستقبل السفير علاء حجازي، سفير مصر في السويد، أعضاء الوفد حيث استعرض المنظور المصري للأوضاع الحالية في المنطقة. كما تم التباحث حول السياسات الناجحة التي نفذتها الدولة المصرية مؤخراً، سواءعلى الصعيد الاقتصادي أو الصعيد الأمني، بما أدى إلى ارتفاع معدلات السياحة الوافدة إلى مصر بشكل غير مسبوق، إضافة إلى عرض لأبرز ملامح العلاقات التاريخية بين البلدين وسُبل تطويرها، والتنويه بالافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير العام المقبل والذي يعد أحد أعظم المتاحف في العالم.
وأشاد أعضاء البرلمان السويدي من جانبهم بالتطورات التي شهدتها العلاقات الثنائية، مثمنين جهود مصر لتطوير كافة القطاعات، وبالأخص على صعيد مكافحة الهجرة غير الشرعية واللاجئين.
وتهدف الزيارة المرتقبة إلى التباحث حول قضايا وسياسات الهجرة الإقليمية واللاجئين، إضافة إلى عقد عدة مقابلات في مجلس النواب المصري ووزارة الخارجية لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من البرلمان السويدي يزور القاهرة يناير المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.