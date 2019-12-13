دول الترويكا تُرحب باستئناف محادثات السلام في السودان

رحبت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج (الترويكا)، باستئناف محادثات السلام بين الحكومة السودانية، و "المعارضة المسلحة" في جوبا.

وقالت "الترويكا"، في بيان وزعته سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا في الخرطوم، اليوم الجمعة - إن نجاح هذه المحادثات سيكون حاسما في رحلة السودان نحو ضمان سلام دائم، معربة عن الأمل الصادق في انضمام جميع أصحاب المصلحة المهتمين إلى هذه المحادثات، وإظهار روح جديدة من التعاون والواقعية

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لضمان نجاح هذه المفاوضات، لأن هذا ما يتوقعه ويستحقه شعب السودان.



وقال البيان "استمرت النزاعات الداخلية لفترة طويلة على حساب الفئات الأكثر ضعفا في السودان، والسلام الدائم وحده هو الذي يضمن تلبية الاحتياجات الإنسانية والأمنية لمن هم في المناطق المتأثرة بالصراعات، وهو الذي سيتيح للمناطق المهمشة فرصة الاستفادة من التغييرات التي تم التبشير

بها عن طريق إنشاء حكومة انتقالية بقيادة مدنية".



وحث البيان، جميع الأطراف على دعم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، وتعيين ولاة مدنيين، بحلول نهاية الشهر الجاري، كما شجع جميع الأطراف على المشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة.



وأكد أن التقدم في المحادثات سوف يحافظ على الثقة في بناء سودان مستقر وآمن وديمقراطي وشامل، يكون فيه جميع السودانيين متساوين، مشددا على أهمية أن تُظهر جميع الأطراف الإرادة السياسية للعمل سويا، والمشاركة بفاعلية لإيجاد حلول للقضايا العالقة، مضيفا: "إذا فعلوا ذلك، فسيحصلون على دعم من الترويكا".