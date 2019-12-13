الأمن والتعاون الأوروبي ترصد تقدمًا في وقف إطلاق النار بأوكرانيا

أكد يسار تشيفيك رئيس بعثة المراقبة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في أوكرانيا، أن الالتزام الذي تم التعهد به في قمة نورماندي في باريس لتحقيق التنفيذ الكامل والشامل لوقف إطلاق النار

في شرق أوكرانيا بحلول نهاية عام 2019 هو أمر إيجابي مشجع.

وذكرت المنظمة الأوروبية، في بيان اليوم الجمعة، أن رئيس بعثة المراقبة أبلغ المجلس

الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي أن التقدم على الأرض واضح، مشيرا إلى تحسن ظروف آلاف المدنيين في شرق أوكرانيا.



ونقل البيان عن تشيفيك تأكيده على بذل جهود مكثفة لإزالة الألغام وتفكيك التحصينات، لافتا إلى إحراز تقدم مستمر بفضل أعمال المراقبة وتيسير الحوار.