المالية السودانية ينفي تخفيض لميزانية الدفاع

قالت المدير العام للإدارة العامة التمويل الخارجي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية فاطمة حسن، إنه لا تخفيض لميزانية وزارة الدفاع.
وأضافت المسئولة السودانية -في محاضرة حول مراحل عرض الموازنة العامة للسودان عام 2020 خلال الدورة التدريبية للإعلاميين الاقتصاديين- أن "ثمن السلام أكبر من ثمن الحرب"، في جانب توفير الاستقرار والأمن وتوطين النازحين، فضلا عن إعادة هيكلة الحركات المسلحة في أنظمة الدولة، وصرف مخصصاتهم.
للأنباء "سونا"، ضرورة ربط الموازنة بسياسات واقعية، موضحة أنه ربما تكون هناك مهددات، مثل عدم توفير التمويل الكافي.
وأكدت المدير العام للإدارة العامة التمويل الخارجي بوزارة المالية، حسب وكالة السودان
وأعربت عن تفاؤلها بموازنة 2020، في معالجة الوضع الاقتصادي الراهن، منوهة بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزير المالية ابراهيم البدوي، في اجتماعات صناديق النقد والتنمية الدولية.
الخرطوم الاربعاء الماضي، وبررت عدم الإعلان عن مبلغ محدد للدعم خلال الاجتماع، بالمزيد من التنسيق بين المانحين.
وأشارت إلى آثار ايجابية للدعم المتوقع من مخرجات اجتماع "أصدقاء السودان"، الذي عقد في
وقالت المسئولة السودانية إن الموازنة تحتاج في الربع الأول إلى زيادة وتقوية المُعينات التي تحقق الإيرادات، موضحة أن دعم "أصدقاء السودان" المتوقع في أبريل، خطوة جيدة.
وأشارت إلى "حُجج على السودان"، في ظل وجود عقوبات اقتصادية لم ترفع كليا، فضلا عن أن السودان مازال في قائمة الدول الراعية للإرهاب، مطالبة بالصبرعلى الوعود الخارجية لدعم الموازنة العامة للدولة.
وأضافت: "في حال عدم الإيفاء بالدعم، فإن موازنة 2020، جاهزة ومحسوبة، ويمكن أن يُعاد ترتيبها حسب الاسبقيات، وعدم الحياد عن أهداف الثورة".
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