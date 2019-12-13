بوتين يهنئ جونسون بمناسبة فوزه في الانتخابات البريطانية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بوريس جونسون بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية ببريطانيا، معربًا عن ثقته في تطوير علاقات التعاون المشترك بما يصب في مصلحة البلدين.

وقال بوتين - في برقية التهنئة التي نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك)

الروسية - "أنا على ثقة من أن تطوير الحوار البناء والتعاون في مختلف المجالات من شأنه أن يلبي مصالح شعوب بلادنا والقارة الأوروبية بأكملها".. متمنيًا لجونسون النجاح في رئاسة الحكومة البريطانية.



وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن، في وقت سابق اليوم، أن الانتخابات العامة التي أجريت في بريطانيا أمس؛ وأسفرت عن فوز حزبه المحافظين بأغلبية ساحقة (337 مقعدا من أصل 650) قد أنهت حالة الجمود، ووضعت نهاية لتهديد إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).